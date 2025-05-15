موعد ومكان جنازة الفنان السوري الراحل أديب قدورة

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة الفنانين السورية، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على جثمان الفنان السوري الراحل أديب قدورة، بعد رحيله عن عالمنا مساء أمس الأربعاء عن عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.

نقابة الفنانين في سوريا، أعلنت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، عن التفاصيل، و كتبت: "سيتم تشييع الجثمان من مستشفى يافا بالمرة، على أن يصلى عليه في جامع الأكرم، ثم يوارى الثرى في مقبرة الشيخ خالد بركن الدين".

وعن موعد العزاء، كتبت: "تقبل التعازي، للرجال والنساء، يوم الجمعة فقط من الساعة 6 إلى 8 مساءا في قاعة أوسكار الكائنة مقابل نادي الوحدة مبنى نقابة الفنانين فرع ريف دمشق".

وكانت نقابة الفنانين السوريين، أعلنت أمس الأربعاء عن وفاة الفنان الراحل أديب قدورة، بعد معاناته من أزمة صحية شديدة.

من هو أديب قدورة؟

في الأول من يوليو عام 1948، وُلد الفنان الراحل أديب قدورة في فلسطين، حيث بدأ مسيرته الفنية كفنان تشكيلي ومهندس ديكور، لكن نقطة التحول في حياته عندما اكتشفه المخرج القدير نبيل المالح، ليقدمه للجمهور للمرة الأولى في فيلم "الفهد" عام 1972، والذي يُعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما السورية.

وشارك قدورة في أكثر من 60 عملًا تلفزيونيًا، كما أبدع في 37 فيلمًا سينمائيًا، من بينها أعمال لا تُنسى مثل "وجه آخر للحب"، و"بقايا صور"، و"رحلة عذاب"، و"امرأة من نار"، بالإضافة إلى مشاركته في بعض الإنتاجات السينمائية الإيطالية.