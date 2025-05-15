نجل عبدالرحمن أبو زهرة لمصراوي: هيئة المعاشات قدمت اعتذارها عن إيقاف معاش الوالد

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان أحمد أبو زهرة، تقدم هيئة المعاشات، باعتذارها عن أزمة من إيقاف معاش والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد شكواه من موقفها.

الفنّان أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الهيئة قدمت اعتذارا عن ما حدث، بعد ما قمت بنشره، وتدخل نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وتم الاتفاق على إعادة صرف معاش الوالد".

وكان نجل الفنان الكبير، قد أعرب عن غضبه من موقف الهيئة، و عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "كانت تخرج من حين لآخر إشاعات عن وفاة والدي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي".

وتابع: "ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست إشاعات صحافة ومواقع صفراء".

وأضاف: "أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث هناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة، طبعا رفضنا إن أي حد غريب يدخل البيت، ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا، وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات".

وأضاف: "إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله إنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء وبدون ضجيج حوله!".

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سبق وأعلن في عام 2023، اعتزال الفن، عقب معاناته من أزمات صحية،و حالة إكتئاب، بعد وفاة زوجته.