نجل عبد الرحمن أبو زهرة غاضبا: المعاشات أوقفت معاش والدي بزعم وفاته

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان أحمد أبو زهرة، عن غضبه من إيقاف معاش والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بدعوى وصول إخطار إلى هيئة المعاشات بوفاة والده.

الفنان أحمد أبو زهرة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "كانت تخرج من حين لآخر إشاعات عن وفاة والدي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي".

وتابع: "ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست إشاعات صحافة ومواقع صفراء".

وأضاف،: "أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث هناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة، طبعا رفضنا إن أي حد غريب يدخل البيت، ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا، وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات".

وأضاف: "إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله أنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء وبدون ضجيج حوله!".

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سبق وأعلن في عام 2023، اعتزال الفن، عقب معاناته من أزمات صحية، وحالة اكتئاب، بعد وفاة زوجته.