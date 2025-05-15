إلهام شاهين تكشف عن مغامرة طريفة برفقة ماجدة الرومي وكلوديا مرشليان

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها لحظات مميزة من رحلتها إلى لبنان.

ونشرت إلهام صورًا جمعتها بالمطربة اللبنانية ماجدة الرومي والكاتبة كلوديا مارشليان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت على الصور قائلة: "أنا وصديقاتي الجميلات المحترمات ماجدة وكلوديا.. ومغامرة سرقة الكرز من على الشجرة في إهدن.. أجمل وقت وأطرف مغامرة".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بعفويتهم، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "صحة وهنا على قلبكم"، "اللي يشفكن يقول بعمر العشرين ما شاء الله"، "الله يحفظكم"، "بحبكم."

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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