نقابة الفنانين السوريين تنعى أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"

كتبت - نوران أسامة:

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان أديب قدورة، الذي توفي عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا امتد لأكثر من أربعة عقود في السينما والمسرح والتلفزيون.

ونشرت النقابة صورة أرشيفية للراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتبت في بيان النعي: "وداعًا الزميل والفنان القدير أديب قدورة".

وكانت النقابة أعلنت في أبريل الماضي عن تعرض الفنان الراحل لوعكة صحية شديدة، أدت إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وُلد أديب قدورة في يوليو عام 1948 في فلسطين، وبدأ مسيرته الفنية كفنان تشكيلي ومهندس ديكور. وكانت انطلاقته الكبرى عندما اكتشفه المخرج نبيل المالح، وقدّمه في فيلم "الفهد" عام 1972، الذي يُعد من أبرز علامات السينما السورية.

على مدار مسيرته الفنية، شارك قدورة في أكثر من 60 عملًا تلفزيونيًا، وقدم أداءً مميزًا في 37 فيلمًا سينمائيًا، منها: "وجه آخر للحب"، "بقايا صور"، "رحلة عذاب"، و"امرأة من نار"، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية الإيطالية.

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