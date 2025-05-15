دينا الشربيني تتصدر تريند "جوجل" بعد شائعات ارتباطها بـ كريم محمود عبد العزيز

كتبت – نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة دينا الشربيني محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية شائعات انتشرت حول ارتباطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحسمت الفنانة ميمي جمال الجدل المثار حول هذا الموضوع، خلال ظهورها في بودكاست "ع الهادي فالكلام"، مؤكدة عدم صحة هذه الشائعات.

وقالت ميمي جمال: "أنا كنت معاها في مسلسل "كامل العدد" وكنت بسألها عن الموضوع، فقالت لي أنا مظلومة جدًا ومليش دعوة بالحاجات دي خالص، ولا لي علاقة لا بدا ولا دا، الناس كل ما يشوفوني قاعدة مع حد يفتكروا إن فيه بيني وبينه حاجة".

وتابعت ميمي جمال: "ممكن يكون السبب إنها فعلاً مش متجوزة، ولما تقعد مع حد يظن الناس أن هناك علاقة، ولكن في الواقع طلع كلام مع كريم محمود عبد العزيز، وإحنا لسه شايفينه مع مراته وعنده 3 بنات، ما شاء الله عليهم قمرات، وميتهيأليش يعني".

وأضافت: "وبعدين كريم خاض التجربة دي قبل كده مع أمه لما محمود اتجوز على أمه والأم خدت الولدين وهو اتجوز، فهو وأخوه قاسوا من الحتة دي فلا أعتقد أن كريم يرضى يكرر مأساته تاني مع ولاده، كريم ميعملش دا".

وشاركت الفنانة دينا الشربيني في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كلمل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، إسعاد يونس وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

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