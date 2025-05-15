مؤلف "قلع الحجر" يكشف تطورات أزمة المسلسل

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المؤلف أحمد وفدي، تطورات الأزمة التي تواجه صناع ثاني أجزاء مسلسل "قلع الحجر"، وموقفه منها.

المؤلف أشرف وفدي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال،: " الموضوع حاليا، تحت تصرف الفنان أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسني صالح، وهو مخرج المسلسل".

وتابع ،:" أنا أيضا لم أحصل على مستحقاتي، وقدمت شكوى رسمية إلى نقابة المهن السينمائية، ومع الجهود الجارية، هناك وعد برد حقوقنا، ولهذا تركنا الأمر إلى النقابات الفنية لحسمه".



وبدأت أزمة مسلسل "قلع الحجر 2" ، بعد تقدم نجوم العمل، ومنهم سوسن بدر، محمد رياض، عبد العزيز مخيون، مدحت تيخا، بشكاوى إلى نقابة المهن التمثيلية، بسبب عدم التزام المنتج بسداد أجورهم عن المسلسل.

مسلسل "قلع الحجر" بطولة، محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، أحمد سلامة، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، ومدحت تيخا، و تأليف أحمد وفدي، ومن إخراج حسني صالح.