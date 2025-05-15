وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، الفنان السوري الفلسطيني أديب قدورة، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا بصمة لا تُمحى في سماء الفن، حيث أثرى السينما والمسرح والتلفزيون بأعماله على مدى أربعة عقود.

ونشرت سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان أديب قدورة، وكتبت: "وداعا فناننا الكبير أديب قدورة ، لروحك الرحمة والسلام ستبقى بيننا بفنك وعطائك ونبل روحك".

وكانت نقابة الفنانين السوريين أعلنت في أبريل 2025 الماضي، عن تعرض أديب قدورة لوعكة صحية شديدة.

من هو أديب قدورة:

في الأول من يوليو عام 1948، وُلد الفنان الراحل أديب قدورة في فلسطين، حيث بدأ مسيرته الفنية كفنان تشكيلي ومهندس ديكور، لكن نقطة التحول في حياته عندما اكتشفه المخرج القدير نبيل المالح، ليقدمه للجمهور للمرة الأولى في فيلم "الفهد" عام 1972، والذي يُعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما السورية.

وشارك قدورة في أكثر من 60 عملًا تلفزيونيًا، كما أبدع في 37 فيلمًا سينمائيًا، من بينها أعمال لا تُنسى مثل "وجه آخر للحب"، و"بقايا صور"، و"رحلة عذاب"، و"امرأة من نار"، بالإضافة إلى مشاركته في بعض الإنتاجات السينمائية الإيطالية.

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