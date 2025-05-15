"أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان، عن مكالمته الهاتفية المفضلة، والتي يجريها دائمًا قبل كل حفل غنائي أو أي خطوة في مشواره الفني.

ونشر رمضان، فيديو عبر "إنستجرام"، لمكالمة فيديو مع والدته تحدث إليها، قائلًا: "إيه الأخبار وحشاني أوي يا أمي، أكتر حد بكلمه فيديو، هي الملكة أمي".

وأضاف: "أمي، قبل كل حفلة و كل حاجة لازم أكلمها فيديو، وكفاية إنك أول واحدة آمنت بموهبتي وصدقتني، في وقت ما كل الناس كانت بتسخر من طموحي،.. إنتي كل حياتي، ودايمًا مكالمتي معاكي هي المفضلة".

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ومن جانبها ردت عليه والدته، وقالت: "أنت حبيبي والله حبيبي، زي ما أنت جابر بخاطر أهلك وعائلة والدك ووالدتك".

طرح النجم محمد رمضان، أحدث أغانيه الجديدة "البابا راجع" عبر قناته على "يوتيوب".

ونشر رمضان، فيديو الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لو محستش بزلزال امبارح .. أغنية البابا راجع دلوقتي".

أغنية "البابا راجع" من كلمات مؤمن تربو، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

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