رفقة باسم سمرة ومنة شلبي.. ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها في كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

أعادت الفنانة ناهد السباعي نشر صورًا لها من مشاركتها في حفل مهرجان كان السينمائي بالدورات السابقة.

ونشرت ناهد صورًا رفقة المخرج يسري نصر الله والفنان باسم سمرة، والفنانة منة شلبي.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

اقرأ أيضا..

ريهام حجاج تتألق في أحدث جلسة تصوير مع زوجها.. والجمهور يغازلها

نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة "جريئة" من مهرجان كان (صور)