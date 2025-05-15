إعلان

رفقة باسم سمرة ومنة شلبي.. ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها في كان السينمائي

10:00 ص الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي والمخرج يسري نصر الله في دورة سابقة من مهرجان كان السينمائي (2)
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي وباسم سمرة في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي والمخرج يسري نصر الله في دورة سابقة من مهرجان كان السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي وباسم سمرة ويسري نصر الله في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي وباسم سمرة في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي ويسري نصر الله ومنة شلبي في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي ويسري نصر الله ومنة شلبي في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي ويسري نصر الله ومنة شلبي في مهرجان كان
  • عرض 15 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان كان السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعادت الفنانة ناهد السباعي نشر صورًا لها من مشاركتها في حفل مهرجان كان السينمائي بالدورات السابقة.

ونشرت ناهد صورًا رفقة المخرج يسري نصر الله والفنان باسم سمرة، والفنانة منة شلبي.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

اقرأ أيضا..

ريهام حجاج تتألق في أحدث جلسة تصوير مع زوجها.. والجمهور يغازلها

نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة "جريئة" من مهرجان كان (صور)

ناهد السباعي رفقة منة شلبي ناهد السباعي رفقة باسم سمرة ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها مهرجان كان السينمائي الفنانة ناهد السباعي ناهد السباعي بمهرجان كان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في الفن- ظهور ريهام حجاج مع زوجها وتعليق هنيدي على الزلزال وأزمة سما ابراهيم

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ