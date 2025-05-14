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ريهام حجاج تتألق في أحدث جلسة تصوير مع زوجها.. والجمهور يغازلها

10:03 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    ريهام حجاج بفستان سوارية (2)
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    ريهام حجاج بفستان سوارية (1)
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    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب متابعيها.

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياروحي علي الجميله دي"، "شكلك يجنن"، "اللوك يجنن"، "الدريس والمكيب حلو جدا"، "الجميلة الخلوقة".

شاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا"، الذي تناول قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب.

مسلسل أثينا من 15 حلقة، وتلعب دور بطولته ريهام حجاج، بالإضافة إلى نجوم آخرين أبرزهم أحمد مجدي، جنا الأشقر، تامر هاشم، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ميران عبد الوارث، سوسن بدر، دونا إمام، محمود قابيل، على السبع، شريف حافظ، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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ريهام حجاج انستجرام ريهام حجاج رجل الأعمال محمد حلاوة السوشيال ميديا
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