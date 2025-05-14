إعلان

"الذهبي بعد الأحمر".. يسرا تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

09:59 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يسرا في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 4 صورة
    يسرا بفستان أحمر
  • عرض 4 صورة
    يسرا بفستان أحمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة يسرا أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير، من أحدث ظهور لها ثانِ أيام مهرجان كان السينمائي.

وتألقت يسرا على "الريد كاربت" من مهرجان كان بإطلالة ساحرة مرتدية فستان ذهبي طويل.

وظهرت يسرا بالفستان الأحمر، أمس الثلاثاء، في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

اقرأ أيضا..

"على الريد كاربت".. يسرا تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان السينمائي

فيفي عبده تمازح الجمهور بفيديو جديد.. ومتابعوها: "هيفضل عطلان"

يسرا بفستان أحمر يسرا على الريد كاربت يسرا في ثاني أيام مهرجان كان يسرا بفستان ذهبي مهرجان كان السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ