"الذهبي بعد الأحمر".. يسرا تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة يسرا أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير، من أحدث ظهور لها ثانِ أيام مهرجان كان السينمائي.

وتألقت يسرا على "الريد كاربت" من مهرجان كان بإطلالة ساحرة مرتدية فستان ذهبي طويل.

وظهرت يسرا بالفستان الأحمر، أمس الثلاثاء، في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

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