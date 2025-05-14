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"على الريد كاربت".. يسرا تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان السينمائي

09:24 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    يسرا وعمرو منسي
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    يسرا وريا أبي راشد
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    يسرا بفستان أحمر (2)
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كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة يسرا على مشاركة متابعيها والجمهور، صورًا جديدة من، ظهورها في حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس.

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "من السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان، ممتنه للمشاركة في هذه النسخة الخاصة مع أصدقائي الموهوبين".

وظهرت يسرا بإطلالة لافتة، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأحمر، نال إعجاب متابعيها، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "يسرا الجميلة"، "سيدة أنيقة وجميلة"، "الديفا الجميلة"، ملكة جمال".

يُذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يُقام هذا العام في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار: "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

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يسرا إنستجرام يسرا مهرجان كان السينمائي
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