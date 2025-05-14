نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة "جريئة" من مهرجان كان (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار من ظهورها في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي.

وظهرت نسرين بإطلالة "جريئة" ومميزة، مرتدية فستان باللون الأزرق، على "السجادة الحمراء" من المهرجان.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

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