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نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة "جريئة" من مهرجان كان (صور)

09:18 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش تتألق من أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي (1)
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش بإطلالة جريئة تتألق من أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش تتألق من أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي (2)
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش تتألق من أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش جريئة في أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي (2)
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش جريئة في أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي (1)
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش جريئة في أحدث ظهور في مهرجان كان السينمائي (3)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار من ظهورها في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي.

وظهرت نسرين بإطلالة "جريئة" ومميزة، مرتدية فستان باللون الأزرق، على "السجادة الحمراء" من المهرجان.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

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نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام نسرين طافش بمهرجان كان مهرجان كان السينمائي نسرين طافش على السجادة الحمراء
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