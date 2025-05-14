فيفي عبده تمازح الجمهور بفيديو جديد.. ومتابعوها: "هيفضل عطلان"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو تمازح من خلاله محبيها.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وقالت فيفي عبده: "اخواتنا يا عسلاتنا يا فلاتنا، بقولكم إيه.. انتوا ناسيين لما قولت، اللي زعلني ويجيلي، عطلان على الدائري.. أهو لسه قاعد مستني وبيقزقز ترمس، طب بقولكم إيه ابعتهاله، ولا كدة كدة رايحاله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة، هيفضل عطلان إن شاء الله، أبعتهاله إزاي طيب وأنا عملاله بلوك يا فوفا، قمر يا فوفا، عسل أوي".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.