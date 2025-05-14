إعلان

فيفي عبده تمازح الجمهور بفيديو جديد.. ومتابعوها: "هيفضل عطلان"

09:13 م الأربعاء 14 مايو 2025

الفنانة فيفي عبده

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو تمازح من خلاله محبيها.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وقالت فيفي عبده: "اخواتنا يا عسلاتنا يا فلاتنا، بقولكم إيه.. انتوا ناسيين لما قولت، اللي زعلني ويجيلي، عطلان على الدائري.. أهو لسه قاعد مستني وبيقزقز ترمس، طب بقولكم إيه ابعتهاله، ولا كدة كدة رايحاله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة، هيفضل عطلان إن شاء الله، أبعتهاله إزاي طيب وأنا عملاله بلوك يا فوفا، قمر يا فوفا، عسل أوي".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيفي عبده فيفي عبده على إنستجرام فيفي عبده تمازح الجمهور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ