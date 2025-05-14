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"عشان أواكب التريند".. أشرف عبدالباقي يعلق على زلزال مصر

08:52 م الأربعاء 14 مايو 2025

الفنان أشرف عبدالباقي

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كتب - معتز عباس:

علق الفنان أشرف عبدالباقي على الزلزال الذي شعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات المجاورة.

ونشر رمضان صورة قديمة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ممازحًا الجمهور: "وأنا عامل نفسي حسيت بالزلزال عشان اواكب التريند"، حيث لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

وكانت آخر مشاركات الفنان أشرف عبدالباقي في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي ضم عدد من النجوم وهم آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وعايدة رياض ومحمود عزب ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

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أشرف عبدالباقي إنستجرام أشرف عبدالباقي الزلزال
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