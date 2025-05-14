"جريئة أمام البحر".. 11 صورة لـ نادين نسيب نجيم بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم، لجلسة تصوير جريئة أمام البحر، عقب حضورها حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78 .

ونشرت نادين نجيم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان كان السينمائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك خلاب، فخامة، أحلى واحدة، من أجمل الإطلالات، عسل أوي، إيه الجمال ده".

وشهد اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي حضور عدد من نجوم وصناع السينما العالميين، من بينهم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، والنجم الأمريكي روبرت دي نيرو، وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ سو، يسرا، أمينة خليل، عمر حرفوش ويوليا حرفوش، جولي جود إيفا لونجوريا وكارلوس ساينز جونيور، والممثلة الأمريكية ألبا رورفاكر، بالإضافة إلى المخرج السياسي الكونغولي.

وتضمن اليوم الأول من فعاليات المهرجان تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو، حيث حصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على تتويج فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بالسعفة الذهبية.

يُذكر أن، 22 فيلمًا تتنافس هذا العام على الجائزة الكبرى للمهرجان، ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الدورة الحالية في 24 مايو الجاري.

ويُقام مهرجان كان السينمائي هذا العام تحت شعار: "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".