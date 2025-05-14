ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها (صورة)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

وخطفت ياسمين الأنظار من ظهورها الأخير على "انستجرام"، حيث شاركت الجمهور والمتابعين، صورة لها من داخل منزلها.

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.





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