بعد 40 عاما.. هالة حشيش تروي تفاصيل زواجها من بطل "إمبراطورية ميم"

كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة والإعلامية هالة حشيش، عن سعادتها الكبيرة بزواجها من المهندس سيف أبو النجا بطل فيلم "إمبراطورية ميم"، مؤكدة أن لقائهما بعد مرور أربعة عقود كان بمثابة تدخل قدري جمع بين الماضي والحاضر.

وقالت "هالة" خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "القدر لعب دوره، وخلاني أقابل شخص أعرفه من وأنا صغيرة، وكان في قصة جميلة بينا، وكل واحد مشي في طريقه".

وأشارت إلى أن العلاقة بينهما لم تكتمل في الماضي بسبب عدم التوافق، قائلة: "كانت هتبقى مشكلة لو اتجوزنا زمان، علشان كان ليه معجبات كتير، ومكنش هيبقى في توافق وقتها، ومكتملتش لأسباب قدرية".

وتابعت هالة حشيش: "هو فاجئني بعدها بـ40 سنة، وقالي أنا هتجوزك، وكل اللي حواليا قالي القرار صح"، مؤكدة أن العلاقة بينهما بنيت على التفاهم والاحترام، إلى جانب وجود توافق مجتمعي وعائلي قوي بين الطرفين.

وأوضحت، أن العلاقة الحالية تتسم بالنضج والصداقة: "إحنا صحاب أكتر، وفي نضج في التعامل، وفي مشاركة عقلية ومختلقة، وكل إنسان له ارتباطاته السابقة وبنحترم ده جدًا، وده مهم جدًا".

واختتمت حشيش حديثها بتعبيرها عن سعادتها بالتجربة قائلة: "الحياة بتبقى سهلة، ودي تجربة زي الحكايات، وممكن تتعمل فيلم، وإحنا محظوظين، والحب بيتجدد للحياة وللشريك، وبتمنى لكل الناس إنها تعيش قصة حب".

وكانت هالة حشيش وسيف أبو النجا قد احتفلا بعقد قرانهما يوم 23 سبتمبر 2024، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.