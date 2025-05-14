بعد رفع العقوبات الأمريكية.. سلاف فواخرجي: "مبارك لسوريا.. كل الخير لبلادي"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفع العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفتها بـ"العظيمة" لدعم الشعب السوري.

وكتبت سولاف عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إكس": "مبارك لبلدي سوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها بعد معاناة إنسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم، كل الخير والإزدهار لبلادي عزيزة موحدة آمنة حرة".

وتابعت: "شكرا المملكة العربية السعودية، وولي العهد محمد بن سلمان، وكل الدول التي ساهمت في هذا المسعى الطيب".

مبارك لبلدي سوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها

بعد معاناة انسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم …

كل الخير والإزدهار لبلادي … عزيزة موحدة آمنة حرة

شكرا #المملكة_العربية_السعودية

و #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان

وكل الدول التي ساهمت في هذا المسعى الطيب #ترامب #الرياض #السعودية… — Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@sfawakherji) May 13, 2025

جدير بالذكر أن النقابة أعلنت في وقت سابق قرارها بشطب عضوية الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجاء في القرار أن سبب الشطب خروجها عن أهداف النقابة استنادا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري، حسبما جاء في القرار.

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