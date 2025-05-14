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بعد رفع العقوبات الأمريكية.. سلاف فواخرجي: "مبارك لسوريا.. كل الخير لبلادي"

07:30 م الأربعاء 14 مايو 2025

سلاف فواخرجي

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كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفع العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفتها بـ"العظيمة" لدعم الشعب السوري.

وكتبت سولاف عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إكس": "مبارك لبلدي سوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها بعد معاناة إنسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم، كل الخير والإزدهار لبلادي عزيزة موحدة آمنة حرة".

وتابعت: "شكرا المملكة العربية السعودية، وولي العهد محمد بن سلمان، وكل الدول التي ساهمت في هذا المسعى الطيب".

جدير بالذكر أن النقابة أعلنت في وقت سابق قرارها بشطب عضوية الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجاء في القرار أن سبب الشطب خروجها عن أهداف النقابة استنادا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري، حسبما جاء في القرار.

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سلاف فواخرجي سلاف فواخرجي على منصة إكس رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سلاف فواخرجي تحتفل برفع العقوبات الفنانة السورية سلاف فواخرجي
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