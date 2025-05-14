جلسة تصوير لـ توم كروز وأبطال فيلم "Mission: Impossible 8" في مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.

وشهدت ثاني أيام مهرجان كان، وصول النجم العالمي توم كروز وأبطال فيلم Mission Impossible 8، مهرجان كان، لالتقاط الصور التذكارية من على السجادة الحمراء، قبل عرض فيلم السينمائي “The Final Reckoning”،الذي قد يكون آخر أفلام سلسلة “Mission: Impossible”.

ويُعرض فيلم Mission Impossible، داخل مسرح "جراند تياتر لوميير"، على أن ينطلق عرضه في قاعات السينما بداية من لندن في 21 مايو الجاري.

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