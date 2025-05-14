أحمد مالك يهنئ شقيقه حسن بعيد ميلاده.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

حرص أحمد مالك على تهنئة شقيقه الصغير حسن مالك بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر مالك مجموعة صور تجمعه بشقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي".

وشارك أحمد مالك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

كما شارك مالك أيضًا في مسلسل "ولاد الشمس" رمضان 2025، تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبدالسلام، وبطولة طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، معتز هشام، فرح يوسف، جلا هشام.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Malek - احمد مالك (@ahmedmalek)

اقرأ أيضا..

بالفيديو | شريف منير يحتفل بعيد ميلاده ويتلقى التهاني من نجوم الفن

بهاء الدين محمد يخضع لعملية جراحية: "ادعوا لي"