محمد رمضان يطرح أغنية "البابا راجع" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح النجم محمد رمضان، أحدث أغانيه الجديدة "البابا راجع" عبر قناته على "يوتيوب".

ونشر رمضان، فيديو الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لو محستش بزلزال امبارح .. أغنية البابا راجع دلوقتي".

أغنية "البابا راجع" من كلمات مؤمن تربو، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وتقول بعض كلمات الأغنية: ياخدوا اللي عايزينه لما تعوز بابهم قافلينه

هي إيه الحكاية اللي بيحصل مش فاهمينه

حبة يبقوا أصحابك .. حبة يخيبوا فيك ويعيبوا

غل وغيرة وغدر ومابيطمرش ولا يوم فيهم

البابا راجع هيقلب مواجع

كل الجاي سخن عزيزي المتابع

صندوق الشكاوي لو حابب تمانع

رجعة فيها قمة .. عودة نجم لامع

كنتوا جوا في قلبي قاعدين

روحتوا فين دلوقتي ضايعين

بيعت لأجل ان انتوا طماعين

انتوا كده كده بياعين

انتوا كده كده طماعيين

انتوا كده كده معروفين

انتوا كده كده انتوا مين

انتوا كده كده مش باينين.