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بالفيديو | شريف منير يحتفل بعيد ميلاده ويتلقى التهاني من نجوم الفن

06:19 م الأربعاء 14 مايو 2025

الفنان شريف منير

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كتب - معتز عباس:

حرص الفنان شريف منير على مشاركة الجمهور ومتابعيه احتفاله بعيد ميلاده.

ونشر منير، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "النهاردة فيه مناسبة مرضتش احتفل بيها لوحدي وقولت اشاركم معايا فيها، كل سنة وأنا طيب.. النهاردة عيد ميلادي عقبال 100 سنة".

وتلقى شريف منير التهاني، من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان محمود البزاوي، المطرب مصطفى قمر، الفنانة داليا البحيري، الفنان وائل عبدالعزيز، الفنانة آيتن عامر.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير كانت بفيلم "السرب" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا.

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