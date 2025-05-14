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بالصور.. سوزان نجم الدين ومحمود حميدة ضمن حضور العرض المسرحي "لعبة النهاية" و"كارمن"

05:29 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سوزان نجم الدين وسلوى علي
  • عرض 7 صورة
    سوزان نجم الدين ومحمود حميدة.
  • عرض 7 صورة
    سوزان نجم الدين...
  • عرض 7 صورة
    سوزان نجم الدين
  • عرض 7 صورة
    سوزان نجم الدين..
  • عرض 7 صورة
    سوزان نجم الدين وشيري عادل
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كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة سوزان نجم الدين على حضور العرض المسرحي المزدوج "لعبة النهاية" و"كارمن"، المُقام على خشبة مسرح الطليعة.

وشاركت سوزان جمهورها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من حضوري لمسرحية (لعبة النهاية) و(كارمن) في مسرح الطليعة مع النجوم الأصدقاء والحبايب.. ألف مبروك وأنصح بالمشاهدة لما فيهما من متعة وتنوع درامي وبصري، وخاصةً في مسرحية كارمن للمخرج المتميز ناصر عبد المنعم الذي قدّم عرضاً ساحراً برؤية بصرية جديدة".

كما شهد العرض حضور عدد من النجوم من بينهم محمود حميدة، محمد فهيم، شيري عادل، سلوى علي، وغيرهم من الفنانين والنقاد المسرحيين.

يذكر أن سوزان نجم الدين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "المسار".

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سوزان نجم الدين محمود حميدة العرض المسرحي كارمن العرض المسرحي لعبة النهاية مسرح الطليعة سوزان نجم الدين على إنستجرام
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