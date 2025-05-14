سماء إبراهيم تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتحذر من استخدام عيدان القطن

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة سماء إبراهيم عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا بسبب مشكلة في الأذن، وحذّرت متابعيها من استخدام عيدان القطن بطريقة خاطئة.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله.. ألف حمد وشكر لله، اللي في الصورة ده جزء من فطر في الأذن تسبب في آلام شديدة، وفقدان للاتزان، والتهاب في الأذن الوسطى، الحمد لله إحنا في مرحلة العلاج، بس قد إيه حاجة صغيرة ممكن تسبب كوارث!".

وأضافت: "احذروا من عيدان القطن اللي بنستخدمها في تنظيف وتجفيف الأذن، لأنها ممكن تكون سبب في ضرر أكبر بكتير مما تتخيلوا، ولا تهملوا أي إشارة بيبعتها الجسم بالتعب."

واختتمت برسالة شكر للفنان محمد رضوان: "الحمد لله.. وبعتذر لأي حد مقدرتش أرد عليه الفترة اللي فاتت، ودعواتكم، شكرًا من قلبي لكل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي، وشكر خاص لمحمد رضوان وزوجته الرائعة".

يذكر أن الفنان سماء إبراهيم شاركت في مسلسل "موضوع عائلي 3"، بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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