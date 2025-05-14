محمد هنيدي يعلق على السخرية من الزلزال: "ماينفعش نسخر من آيات ربنا"

كتبت - نوران أسامة:

علّق الفنان محمد هنيدي على ردود أفعال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعاملوا مع الزلزال الذي شعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، بشكل ساخر.

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "في أوقات زي دي، لما تشوف كل حاجة بتتهز حواليك وتيجي كمية أفكار مرعبة في دماغك، وتعدي العشرين ثانية كأنها قرن بالنسبالك، ربنا يسترها ويحفظك ويحفظ أهلك وأحبابك، بعدها تعرف نعمة ربنا عليك وعلينا، وإن ربنا نجّانا من كوارث ممكن تساوي الأرض باللي فيها".

وتابع: "ماينفعش تهزر وتسخر من آيات ربنا، أحمد ربنا على اللي إنت فيه، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، عرض له ضمن موسم رمضان 2025 مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وشاركه البطولة كلًا من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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