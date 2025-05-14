برفقة والدها.. ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من بيروت

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت خلالها مع والدها الفنان أحمد زاهر، وذلك أثناء زيارتهما إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت "ملك" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "مهووسة دائمًا بجمال بيروت الخالد."

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر وكاريزما، ربنا يخليكم لبعض، إيه الرشاقة والجمال ده، ما شاء الله، ربنا يحفظكم، جمالكم ملفت وشياكة دايمًا".

يُذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، وهو من بطولة:

عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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