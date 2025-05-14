مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم أمينة خليل

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الناقد البحريني طارق البحار عن تكريم الفنانة المصرية أمينة خليل، ضمن احتفالية "المرأة في السينما" التي تنظمها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وكتب "البحار" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تعود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي إلى مهرجان كان لاستضافة احتفالية المرأة في السينما السنوية، لتكريم المواهب الرائدة من العالم العربي وإفريقيا وآسيا".

وتابع: "هذا العام، نفخر بتسليط الضوء على الممثلة المصرية أمينة خليل، التي أعادت تعريف صورة البطلة على الشاشة بأدائها الجريء واختياراتها الفنية المدروسة".

وأضاف: "تُعد أمينة خليل من أبرز نجمات التمثيل في العالم العربي، حيث تميزت بأدوارها المتنوعة وعمق أدائها، إلى جانب التزامها بالمشاركة في القصص المبتكرة، وعلى مدار قرابة 15 عامًا، لعبت أمينة أدوارًا بارزة في أعمال مثل جراند أوتيل، ليالي أوجيني، ليه لأ، حظر تجوّل، وش في وش، وأنف وثلاث عيون، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024".

وفي العام نفسه، شاركت أيضًا في بطولة فيلم شماريخ، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن المهرجان، مؤكدة مكانتها كصوت نسائي قوي ومؤثر".

واختتم قائلاً: "وفي العام نفسه، شاركت أيضًا في بطولة فيلم شماريخ، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن المهرجان، مؤكدة مكانتها كصوت نسائي قوي ومؤثر، وقد قادها دورها في مسلسل خلي بالك من زيزي إلى تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تدافع عن حقوق المرأة والمساواة والصحة النفسية".



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