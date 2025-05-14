جلسة تصوير في الجيم.. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

كتبت- سهيلة أسامة:

لفتت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل صالة الجيم.

ونشرت لقاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أسود طويل ونظارة شمسية، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيها.

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي: "هو ده لبس جيم؟"، "عملتي تمارين بالفستان؟"، "أغرب مكان ممكن يتلبس فيه فستان"، و"اللبس غريب بس حلو".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى شارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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