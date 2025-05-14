كزبرة يسخر من محمد رمضان بأحدث أغانيه "ثقة في الله هدلعك"

كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، أحدث أغانيه "إنت مش جاي معايا"، والتي حملت إشارات ساخرة عديدة من الفنان محمد رمضان.

الفنان كزبرة بدأ الترويج للأغنية، عبر صفحته في موقع فيسبوك، من خلال وضع الجملة الشهيرة للنجم محمد رمضان، وهي "ثقة في الله نجاح".

وفي الأغنية التي طرحها، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، ظهر الفنان كزبرة، وهو يؤدي الحركات الراقصة للفنان محمد رمضان، وطريقة أدائه في الدعاية لها، إلى جانب الملابس، والظهور مع الحيوانات.

وجاءت كلمات الأغنية الساخرة التي غناها كالتالي: "ثقة في الله هدلعك، ثقة في الله هسمعك، إنت مش جاي معايا في بالي، إنت مش جاي معايا بالذوق ولا جاي معايا بالعافية، ربنا خلقه ما بيضحكش بس مصمم يبقى لذيذ".

كليب الفنان كزبرة الذي دخل قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، يعد أحدث جولات الهجوم المتبادل، بينه وبين الفنان محمد رمضان، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

خمسة كل خميس

في أغسطس 2023 وبناءا على طلب "كزبرة"، قامت إدارة موقع يوتيوب، بحذف أغنية "خمسة كل خميس"، التي قدمها الفنان محمد رمضان، ضمن أحداث فيلم " ع الزيرو".

وأعلن ألفنان أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن دوره في حذف الأغنية، وكتب: "تم قفل تراك خمسة للنجم محمد رمضان، وده حقي طبعا لأنه تراكي كلمات وألحان وغناء، النجم نزل أغنية خمسة بعد نزول أغنيتي بشهر، خد كلمات ولحن فاتم اتخاذ إجراء القفل وده أقل حقوقي".

حبيبي لو زعلان

وظهر الفنان كزبرة عقب عرض فيلم "الحريفة 2"، وهو يجيب على سؤال عن وجود خلاف مع الفنان محمد رمضان، وقال: "حبيبي لو زعلان، البحر هناك مليان".

محل عطارة

ومن جانبه علق الفنان محمد رمضان أثناء حضوره أحد المؤتمرات ، عند سؤاله عن خلافه مع الفنان كزبرة، ورد بسخرية قائلًا: "إحنا هنا في مكتبة محترمة، إحنا مش في محل عطارة"، في إشارة ساخرة واضحة لاسم كزبرة.

كليب كزبرة

ريلز "كزبرة"