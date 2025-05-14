بهاء الدين محمد يخضع لعملية جراحية: "ادعوا لي"

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن خضوعه لعملية جراحية، وطلب من جمهوره الدعاء له.

وكتب "بهاء الدين" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "الحمد لله، عملية بسيطة وعدت على خير، الحمد لله، أعتذر لكل اللى كلمونى وماقدرتش أرد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ادعوا لي".

وكان بهاء الدين محمد احتفل مؤخرًا بزفاف نجله "بيجاد"، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: لبلبة، أنوشكا، محسن جابر، ووليد سعد.

يُذكر أن بهاء الدين محمد هو شاعر مصري، من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، وتخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم الجرافيك. تعاون خلال مسيرته مع كبار المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي، كما شارك في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الشهير "ستار ميكر"، إلى جانب عدد من أبرز الشعراء والملحنين، منهم حلمي بكر وحسن أبو السعود.

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