بفستان أبيض جريء.. نادين نجيم تتألق في افتتاح مهرجان كان السينمائي (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس.

ونشرت نادين مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة، ارتدت فيها فستان باللون الأبيض، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها.

وشهد اليوم الأول حضور عدد من نجوم وصناع السينما العالميين، من بينهم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، والنجم الأمريكي روبرت دي نيرو، وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ سو، يسرا، أمينة خليل، عمر حرفوش ويوليا حرفوش، جولي جود إيفا لونجوريا وكارلوس ساينز جونيور، والممثلة الأمريكية ألبا رورفاكر، بالإضافة إلى المخرج السياسي الكونغولي.

وتضمن اليوم الأول من فعاليات المهرجان تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو، حيث حصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على تتويج فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بالسعفة الذهبية.

يُذكر أن 22 فيلمًا تتنافس هذا العام على الجائزة الكبرى للمهرجان، ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الدورة الحالية في 24 مايو الجاري.

ويُقام مهرجان كان السينمائي هذا العام تحت شعار: "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

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