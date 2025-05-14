هذا ما قاله محمد رمضان عن زلزال البحر المتوسط

كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان محمد رمضان بطريقته الخاصة على الزلزال الذي شعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات المجاورة.

ونشر رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق مازحًا: "مفيش زلزال بيحس بزلزال".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهوره، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "عاش يا نجم"، "هو في زلزال غيرك في مصر"، "علشان إنت زلزال بمليون ريختر"، "مالكش حل".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني الغنائي، وطرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "سهران على النيل".

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.



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