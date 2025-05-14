يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان كان السينمائي (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت النجمة يسرا جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس.

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يشرفني أن أكون جزءًا من مهرجان كان السينمائي".

وظهرت يسرا بإطلالة لافتة، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأحمر، نال إعجاب متابعيها.

يُذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يُقام هذا العام في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار: "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

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