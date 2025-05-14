تفاصيل احتفال عمرو دياب بافتتاح ثاني مشاريعه في عالم الفنادق

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل افتتاح ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، و المقرر إقامته في دبي.

النجم عمرو دياب، يستعد لتقديم حفله الغنائي، بمناسبة افتتاح سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، وذلك يوم 28 مايو الجاري.

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن في يناير الماضي، عن تعاقده مع شركة وان للتطوير العقاري، على مشاركته إطلاق سلسلة فنادق مبتكرة تدمج بين الذكاء الاصطناعي والموسيقى والإلهام والصحة في المنطقة.

ومن المقرر أن يقدم النجم عمرو دياب، ثاني حفلات إطلاق سلسلة الفنادق، بالقاهرة الجديدة في يونيو المقبل.

المشروع يعد الثالث الذي يدخله النجم عمرو دياب، في دبي، والثاني له في مجال الفندقة، إذ سبق وأعلن في مايو 2022، عن فندقه الجديد المميز "لوكاندا"، بالتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن خلال تواجده في دبي، في فبراير 2021 ، عن طرح العطر الذي يحمل اسمه، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

يذكر أن النجم عمرو دياب، يقوم باحياء الحفل المقام في الجامعة الأمريكية، مساء الجمعة المقبل الموافق 16 مايو