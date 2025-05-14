جمالها ساحر.. شاهد لقطات من حفل زفاف محمود عبدالعزيز وجيجي زويد

كتبت - نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تجدد الخلافات القانونية بينها وبين ورثة الفنان الراحل.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا نادرة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، جمعته بزوجته جيجي وابنيه كريم ومحمد، مما أعاد تسليط الضوء على حياته العائلية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال زوجة النجم محمود عبدالعزيز وأم ابنيه

وأصدر ورثة الفنان محمود عبد العزيز بيانًا للرد على التصريحات الأخيرة للمستشار القانوني حسام نبيل، محامي الإعلامية بوسي شلبي، والذي أكد أن موكلته لم تخسر جميع درجات التقاضي، وأن هناك مسارات قانونية لا تزال قيد المتابعة، فيما يتعلق بعلاقتها بالفنان الراحل.

وكانت بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا الأسبوع الماضي، ردّت فيه على ورثة الفنان، مؤكدة أنها كانت تدير وتنظم أعمال محمود عبد العزيز بعد طلاقها منه، وهو ما نفاه الورثة جملة وتفصيلًا في بيانهم الأخير.

وجاء في البيان الصادر من المذيعة بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز فأنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه".

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبدالعزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

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