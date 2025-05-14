انتصار تتألق بالقفطان المغربي في مهرجان تطوان الدولي

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة انتصار جمهورها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها في مهرجان تطوان الدولي بالمغرب، ولاقت إطلالتها إعجاب المتابعين.

ونشرت انتصار الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية قفطانًا مغربيًا، مع تسريحة شعر جديدة.

جدير بالذكر أن انتصار شاركت في السباق الرمضاني بأكثر من عمل فني، وأشاد الجمهور بدورها في مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، إخراج كوثر يونس، وتأليف غادة عبدالعال، كما لعبت دور إخلاص كابوريا في مسلسل "إش إش" وحظيت بإشادات من الجمهور والنقاد عن دورها في العمل.

إش إش إخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.

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