بعد شائعات وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند "جوجل"

كتبت - نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان جورج وسوف محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين جمهوره.

وكان "وسوف" قد احتفل مؤخرًا بزفاف نجله حاتم، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

ويستعد سلطان الطرب لإحياء حفلين غنائيين في كلًا من ألمانيا والسويد يومي 24 و25 مايو الجاري، على أن يعود بعدها إلى لبنان لإحياء حفل مشترك مع الفنان آدم، يوم 7 يونيو المقبل.

يُذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنية "رقصة أسباني"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، وإخراج جاد شويري.

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