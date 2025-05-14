التزام وثبات وعطاء.. ماذا قال فتحي عبدالوهاب عن عادل إمام ونبيل الحلفاوي ويحيى الفخراني؟

كتب - معتز عباس:

قال الفنان فتحي عبد الوهاب إنه عمل مع كثير من المخرجين الكبار والفنانين العظام، بداية من محمد صبحي مرورًا بالزعيم عادل إمام والنجم يحيى الفخراني وحتى النجم الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أن كل مخرج وفنان أضاف له خبرة بمقدار، ولا يستطيع أن يقول إن واحدًا فقط هو من تعلّم منه.

وأضاف "عبدالوهاب" خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي:"مقدرش أقول مين أكثر تأثيرًا من المخرجين لأن كل مخرج سواء مسرح أو دراما أو سينما ساهم بمقدار، لكن مافيش شخص واحد قام بكل شيء".

وعن الزعيم عادل إمام، قال:"أكثر فنان تعاملت معه التزامًا، لا يزود حرفًا على الاسكريبت المكتوب، عملت معه أثناء دراستي في كلية الآداب في مشهد 'الجردل والكنكة'، وبعد عشر سنوات قدمنا فيلم زهايمر ثم مسلسل عوالم خفية".

ووجه فتحي عبدالوهاب رسالة للزعيم، قائلاً: "ربنا يديك الصحة ويخليك ويبارك في عمرك، وأشكرك كمُشاهد على هذا الكنز الفني والكوميدي والإنساني والسينمائي الذي قدمته".

وعن مشاركة عبلة كامل، قال: "ممثلة لا بد أن تعمل لها حساب، وأن تشتغل معاها بتركيز؛ لأنها تتحول، لازم ثبات الممثل الانفعالي معاها، ويكون مركز، وبقولها وحشتينا".

أما عن نبيل الحلفاوي، قال: "أعتبره واحدًا من الآباء المؤسسين المعاصرين لكل القواعد والأساس الذي يُنتج فنانًا، كان صارمًا مع نفسه، ملتزمًا، معطاءً، ودمث الخلق، ولا يضنّ بمعلومة أو خبرة على أي فنان".

وقال "عبدالوهاب" عن يحيى الفخراني، في ختام حديثه: "من أسطوات الشغلانة فيه تعبير كده واصل لمرحلة من الإتقان إننا ما بنشوفش الصنعة، وده من زمان".

جدير بالذكر، شارك فتحي عبدالوهاب في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، وضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: ريهام عبد الغفور وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة.

اقرأ أيضا..

حلا شيحة تنشر فيديو بالحجاب وتعلق: "أجمل حاجة في الكون كله الصلاة"

وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على "بوليفارد الرياض" ومشروعات هيئة الترفيه السعودية