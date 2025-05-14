فتحي عبد الوهاب: "حبيت شخصية حمادة كشري في ظلم المصطبة"

كتب - معتز عباس:

قال الفنان فتحي عبد الوهاب إن شخصية "حمادة شكري" في مسلسل "ظلم المصطبة" كانت من الشخصيات التي أحبّها، مؤكدًا أن أي شخصية يقدمها لا بد أن يشعر تجاهها بالحب والاقتناع.

وأضاف "فتحي" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قائلًا: "أي شخصية بقدمها لازم أحبها، لأن الأساس في القصة إني ماينفعش أحكم عليها حكم أخلاقي كممثل، لكن أسيب الحكم للمشاهد".

وأوضح أن الحكم الأخلاقي على الشخصية من قِبَل الممثل يفرض منظوره الشخصي على المتلقي، وهو ما يعتبره نوعًا من الوصاية غير المقبولة على المشاهد، مرادفًا: "المفروض الفنان يقدّم الشخصية، ويترك للجمهور حرية التقييم".

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول المبررات التي يبحث عنها الممثلون لتقديم الشخصيات المركبة أو السلبية، قال عبد الوهاب:"مش دايمًا بندور على مبررات قبل أداء الشخصية. مثلًا، لو بقدم شخصية 'سيكوباتي' أو 'توكيسك'، مش بالضرورة أرجع لطفولته علشان أبرار ليه بقى كده".

وعن شخصية حمادة كشري في مسلسل "ظلم المصطبة"، أكد أنها لا تحتاج إلى تبرير بقدر ما تحتاج إلى فهم سياقها، متابعًا: "الشخصية دي نتاج مجتمع، بصمة وراثية مجتمعية ذكورية متوارثة بقالها سنين طويلة، واللي من خلالها بتطلع شخصيات زي حمادة كشري، وهي شخصيات موجودة حوالينا."

وأضاف عبد الوهاب أن حمادة كشري لم يكن يرى نفسه مخطئًا في تصرفاته، بل كان يعتقد أن ما يفعله حق مكتسب له بحكم الموروث الاجتماعي، قائلاً:"عمره ما سأل نفسه إذا كان اللي بيعمله صح ولا غلط، لأنه كان شايف إن ده الطبيعي والمفروض".

جدير بالذكر، شارك فتحي عبدالوهاب في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، وضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: ريهام عبد الغفور وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة.

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