حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان
12:04 ص الأربعاء 14 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ طارق العريان يعلن بدء تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"، وفاة والد وردشان مجدي بعد صراع مع المرض، شقيقة إيناس النجار تكشف تفاصيل مؤثرة بعد رحيلها، أول تعليق من شام الذهبي بعد إعادة فتح عيادتها، سحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
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