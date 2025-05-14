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بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي

12:03 ص الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أمينة خليل تصل مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينم
  • عرض 21 صورة
    بيلا حديد بإطلالة جريئة
  • عرض 21 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي (1)
  • عرض 21 صورة
    أمينة خليل من أمام فندق الإقامة قبل التوجه لحفل مهرجان كان
  • عرض 21 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض (1)
  • عرض 21 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض
  • عرض 21 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض في مهرجان كان
  • عرض 21 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض في مهرجان كان
  • عرض 21 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض
  • عرض 21 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    يسرا تصل حفل افتتاح مهرجان كان
  • عرض 21 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 21 صورة
    يسرا وعمرو منسي في حفل افتتاح مهرجان كان
  • عرض 21 صورة
    وصول يسرا مهرجان كان
  • عرض 21 صورة
    يسرا وعمرو منسي في حفل افتتاح مهرجان كان
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كتب - معتز عباس:
حرص نجوم السينما المصرية والعربية على المشاركة في فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وخطفت النجمة يسرا والفنانة أمينة خليل، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد، أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير من على "السجادة الحمراء" لمهرجان كان.

ومنح نجم السينما العالمية وهووليود ليوناردو دي كابريو ،، جائزة السعفة الذهبية الفخرية، لـ النجم العالمي روبرت دي نيرو، ضمن احتفاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

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مهرجان كان السينمائي أمينة خليل يسرا نادين نجيم عمرو منسي
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