بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

حرص نجوم السينما المصرية والعربية على المشاركة في فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وخطفت النجمة يسرا والفنانة أمينة خليل، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد، أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير من على "السجادة الحمراء" لمهرجان كان.

ومنح نجم السينما العالمية وهووليود ليوناردو دي كابريو ،، جائزة السعفة الذهبية الفخرية، لـ النجم العالمي روبرت دي نيرو، ضمن احتفاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

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