أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ ميرنا جميل .. والجمهور: "تحفة فنية"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرنا جميل أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ميرنا مقطع فيديو لها، وهي تخضع لجلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرت ميرنا مرتدية فستان أخضر قصير، وكتبت تعليقًا على الفيديو: "الحياة أفضل في الأخضر".

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وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة فنية"، "هلا بالأخضر"، "يجمالو عليكي"، "يخربيت جمالك"، "أناقة وجمال وشياكة">

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