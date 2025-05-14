نادية الجندي بفستان قصير وتارا عماد وسط الطبيعة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي بفستان قصير باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها صورة جديدة لها وظهرت بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

تارا عماد

ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد وسط الطبيعة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صورة جديدة بالأبيض والأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة أحدث ظهور لها على طريقة الـ "سيلفي"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد مع كلبها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس بإطلالة جريئة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.