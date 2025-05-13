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25 صورة من مهرجان كان السينمائي بحضور نجوم الفن في مصر والعالم

11:18 م الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أليساندرا امبروسيو
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل تصل مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إيرينا شايك
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل تصل مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    شانينا شايك
  • عرض 25 صورة
    ليوناردو دي كابريو يسلم روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية
  • عرض 25 صورة
    ليوناردو دي كابريو يسلم روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية
  • عرض 25 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بيلا حديد بإطلالة جريئة
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض في مهرجان كان
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض
  • عرض 25 صورة
    نجمات وعارضات أزياء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليوناردو دي كابريو يسلم روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية
  • عرض 25 صورة
    نجمات وعارضات أزياء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نجمات وعارضات أزياء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    يسرا تصل حفل افتتاح مهرجان كان
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم بفستان أبيض في مهرجان كان
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كتب - معتز عباس:
انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، واستقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء.
وحرصت نجمات الفن وعارضات الأزياء العالمية، الظهور على السجادة الحمراء، والتقاط الصور التذكارية.

واستقبلت السجادة الحمراء نجمات وأشهر عارضات الأزياء في مهرجان كان السينمائي، أبرزهن إيرينا شايك واليساندرا امبروسيو وشانينا شايك.

وحرصت نجمات السينما العالمية، إيفا لونجوريا، أليساندرا أمبروسيو، هالي بيري، هايدي كلوم، على الظهور على السجادة الحمراء
كما شاركت نجمات الفن والموضة في مصر والعالم العربي، في احتفالية مهرجان كان السينمائي، أبرزهن، الفنانة يسرا، الفنانة أمينة خليل، الفنانة نادين نسيب نجيم، عارضة الأزياء بيلا حديد.

ومنح نجم السينما العالمية وهووليود ليوناردو دي كابريو، جائزة السعفة الذهبية الفخرية، لـ النجم العالمي روبرت دي نيرو، ضمن احتفاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.
وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

مهرجان كان السينمائي مهرجان كان يسرا عمرو منسي نادين نجيم
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