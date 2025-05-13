25 صورة من مهرجان كان السينمائي بحضور نجوم الفن في مصر والعالم

كتب - معتز عباس:

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، واستقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء.

وحرصت نجمات الفن وعارضات الأزياء العالمية، الظهور على السجادة الحمراء، والتقاط الصور التذكارية.

واستقبلت السجادة الحمراء نجمات وأشهر عارضات الأزياء في مهرجان كان السينمائي، أبرزهن إيرينا شايك واليساندرا امبروسيو وشانينا شايك.

وحرصت نجمات السينما العالمية، إيفا لونجوريا، أليساندرا أمبروسيو، هالي بيري، هايدي كلوم، على الظهور على السجادة الحمراء

كما شاركت نجمات الفن والموضة في مصر والعالم العربي، في احتفالية مهرجان كان السينمائي، أبرزهن، الفنانة يسرا، الفنانة أمينة خليل، الفنانة نادين نسيب نجيم، عارضة الأزياء بيلا حديد.

ومنح نجم السينما العالمية وهووليود ليوناردو دي كابريو، جائزة السعفة الذهبية الفخرية، لـ النجم العالمي روبرت دي نيرو، ضمن احتفاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".