حلا شيحة تنشر فيديو بالحجاب وتعلق: "أجمل حاجة في الكون الصلاة"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث مقطع فيديو لها، وهي ترتدي إسدال الصلاة.

وحرصت حلا على توجيه رسالة للجمهور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أجمل حاجة في الكون كله الصلاة …الله على الصلاة هي صلة بينا وبين ربنا تصوير بسيط كنت احب يكون احسن بس مفيش احلى من البساطة، الذكر بعد الصلاة عجيب فعلًا"".

وقالت حلال في الفيديو: "أحلى حاجة ممكن نعملها بعد ما نخلص الصلاة نقعد كده على السجادة ونستغفر وندعي ونسأل ربنا الاستجابة ويغفر لنا ويرحمنا ومننساش أذكار المساء الصحيحة من السنة".

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كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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