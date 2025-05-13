ذكرى سنوية سعيدة.. أحمد حلمي ينشر فيديو نادر من حفل زفافه على منى زكي

كتب - معتز عباس:

حرص النجم أحمد حلمي على الاحتفال بالذكرى السنوية على زواجه من النجمة منى زكي

وشارك حلمي متابعيه والجمهور، مقطع فيديو قديم من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": وكتب: ذكرى سنوية سعيدة".

ومن جانبها علقت منى زكي على الفيديو، وكتبت: "ذكرى سنوية سعيدة، هو عدا من أيام كتير شويه".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy أحمد حلمي (@ahmedhelmy)

يذكر أن إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية، كرمت النجم أحمد حلمي، في حفل الافتتاح بمدينة مالمو بالسويد، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما العربية.

كما حصل حلمي على تكريم في شهر أبريل الماضي بمهرجان هوليوود للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من النجوم، بينهم إلهام شاهين.

اقرأ أيضا..

أليساندرا أمبروسيو تتألق بالأخضر في حفل افتتاح مهرجان كان