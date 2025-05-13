بالصور. نجمات الفن والموضة على "السجادة الحمراء" في مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، واستقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء، مساء اليوم الثلاثاء.

وحرصت نجمات الفن وعارضات الأزياء العالمية، الظهور على السجادة الحمراء، والتقاط الصور التذكارية.

واستقبلت السجادة الحمراء نجمات وأشهر عارضات الأزياء في مهرجان كان السينمائي، أبرزهن إيرينا شايك، اليساندرا امبروسيو، شانينا شايك، وبيلا حديد.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

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