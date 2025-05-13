إعلان

بالصور. نجمات الفن والموضة على "السجادة الحمراء" في مهرجان كان السينمائي

09:38 م الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أليساندرا امبروسيو
  • عرض 8 صورة
    شانينا شايك
  • عرض 8 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي (1)
  • عرض 8 صورة
    نجمات وعارضات أزياء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي (2)
  • عرض 8 صورة
    نجمات وعارضات أزياء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي (3)
  • عرض 8 صورة
    نجمات وعارضات أزياء على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 8 صورة
    إيرينا شايك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، واستقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء، مساء اليوم الثلاثاء.

وحرصت نجمات الفن وعارضات الأزياء العالمية، الظهور على السجادة الحمراء، والتقاط الصور التذكارية.

واستقبلت السجادة الحمراء نجمات وأشهر عارضات الأزياء في مهرجان كان السينمائي، أبرزهن إيرينا شايك، اليساندرا امبروسيو، شانينا شايك، وبيلا حديد.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

اقرأ أيضا..

بفستان أبيض.. نادين نجيم تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

صاحبة صوت ماوكلي وكابتن ماجد.. وفاة الفنانة فاطمة سعد

السجادة الحمراء مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي الدولي عارضات أزياء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان