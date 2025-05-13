إعلان

أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور بمهرجان كان السينمائي (صور)

09:18 م الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي (2)
  • عرض 8 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي (3)
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل تصل مهرجان كان السينمائي (2)
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل تصل مهرجان كان السينمائي
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل في مهرجان كان
  • عرض 8 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي (1)
  • عرض 8 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة أمينة خليل على التقاط صورًا تذكارية من مشاركتها الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

ونشرت أمينة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من داخل فندق الإقامة، بالقرب من البحر، قبل التوجه للظهور على "السجادة الحمراء" بمهرجان كان السينمائي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم نجم السينما العالمية روبرت دي نيرو، ومنحه السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

اقرأ أيضا..
"إطلالة جريئة".. بيلا حديد تخطف الأنظار من على "الريد كاربت" بمهرجان كان السينمائي

يصل إلى 2500 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مي فاروق في دار الأوبرا

مهرجان كان أمينة خليل مهرجان كان السينمائي الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور. نجمات الفن والموضة على "السجادة الحمراء" في مهرجان كان السينمائي

إعلان

إعلان